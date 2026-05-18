Алексей Текслер: объекты второго этапа челябинского кампуса сдадут в июне 2026 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко о готовности челябинского кампуса мирового уровня.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в России уже введено 33 объекта, еще 14 должны сдать до конца года. На финишной прямой — кампусы в Калининграде, Новосибирске, а также объекты в Челябинске и Нижнем Новгороде.

Алексей Текслер доложил, что две гостиницы кампуса полностью заселены студентами вузов участников проекта. Строительство объектов второго этапа находится на завершающей стадии: ведется монтаж оборудования и пусконаладочные работы инженерных систем.

— Мы подтверждаем ввод объектов в эксплуатацию в июне 2026 года, — сказал глава региона.

В третий этап входит многофункциональный комплекс, который возводится быстрее запланированных сроков. Так, уже ведется монтаж кровли. Также идет возведение учебно-научного комплекса. На территории кампуса в апреле этого года открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс ЧелГУ. Студенты могут заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом и фитнесом.