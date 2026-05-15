Алексей Текслер объявил о народном голосовании за малую культурную столицу Южного Урала

Челябинская область запускает конкурс «Малая культурная столица 2027 года» для городов с населением до 200 тысяч жителей. О старте и датах голосования объявил губернатор Алексей Текслер.

— У каждого города Южного Урала — своя история, традиции и талантливые люди. Мы хотим, чтобы о них узнали как можно больше людей, — подчеркнул Алексей Текслер.

Конкурс пройдет в несколько этапов. С 1 июня стартует народное голосование: жители сначала выберут 10 городов-полуфиналистов, затем — пять финалистов. 23 октября фавориты представят свои проекты и творческие программы экспертному совету, который и определит победителя.

Город, получивший звание «Малая культурная столица 2027 года», сможет представить Челябинскую область на всероссийском и международном уровнях. Губернатор призвал южноуральцев поддерживать свои города, участвовать в голосовании и следить за этапами конкурса.