Полиция и ОМОН провели миграционные рейды на рынке и стройках Челябинска и Сосновского округа

У иностранных работников сняли отпечатки пальцев. Фото: Архив "КП".

Миграционные рейды прошли на крупном челябинском рынке и на стройках в поселке Северный Сосновского района. Сотрудники полиции, следственного комитета и Росгвардии проверили всех работников.

Силовики установили, законно ли иностранцы живут и работают в России. Как оказалось, без соответствующего разрешения работали 16 человек. Одного из них выдворят за пределы России, уточнили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Всех иностранных работников проверили по информационным базам. В том числе сняли отпечатки пальцев, чтобы проверить, не причастны ли они к преступлениям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.