Почти близнецы Челябинского метеорита: два огромных астероида пролетят рядом с Землей

Второй астероид пролет ночью. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Сразу два крупных астероида пролетят рядом с Землей. Из-за диаметра около 20 метров их уже прозвали близнецами Челябинского метеорита, который упал в озеро Чебаркуль в 2013 году.

Метеориты 2026 JH2 и 2026 KB открыли 10 и 13 мая. Об этом рассказали в социальных сетях лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Первый камень, 2026 KB, уже разминулся с нашей планетой – сегодня в 18:15 по московскому времени. Он прошел примерно в 230 тысячах км.

Второй астероид более крупный, а пройдет он ближе к Земле – на расстоянии около 91 тысячи км. Он разминется с планетой ночью 19 мая – в час ночи.

Специалисты уверены, что для Земли они не представляют опасности. Зато второй астероид теоретически можно будет увидеть в полупрофессиональные телескопы.

