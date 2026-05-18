После жалобы адвоката суд пересмотрит дело судимой за взяточничество и мошенничество экс-замминистра строительства Антоновой и бизнесмена

Челябинский областной суд отменил приговор по делу о мошенничестве и получении взяток. У бывшего заместителя министра строительства региона Татьяны Антоновой и бизнесмена Михаила Азаматова появился шанс изменить немаленькие сроки.
– Дело отправили на новое рассмотрение после жалобы адвоката, – сообщил источник КП-Челябинск.
Ранее Курчатовский районный суд приговорил Татьяну Антонову к 8,5 годам колонии, а Азаматова – к 6. Они оба были признаны в мошенничестве группой лиц, а бывшая чиновница еще и в получении взяток.
