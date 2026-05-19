«Страдал 10 лет»: в Челябинской области врачи избавили пенсионера от паховой грыжи

Фото: минздрав Челябинской области

В Аргаяшской больнице помогли 74-летнему мужчине избавиться от грыжи в паху.

— Пациент страдал от заболевания около десяти лет, но только недавно решился на хирургическое вмешательство из-за усиливающихся болей и роста грыжи, — рассказали в минздраве Челябинской области.

Пенсионера отправили на операцию. Выяснилось, что дефект передней брюшной стенки у него составлял в диаметре 3 сантиметра, а грыжевой мешок достигал в длину десяти сантиметров. Лишние ткани успешно удалили.

— Мы ушиваем ткани над ветвями подвздошной артерии, а одной из стенок грыжевого мешка может оказаться мочевой пузырь или толстый кишечник. При неправильной манипуляции может быть причинен огромный вред пациенту, — рассказал хирург Аргаяшской районной больницы Игорь Мандер.

Теперь пенсионеру предстоит несколько месяцев строго следить за собой: не поднимать тяжести и не делать резких движений.

