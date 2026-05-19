В Челябинске закрывшееся котокафе возобновит работу на новом месте

Заново открыть котокафе надеются в конце июня, но точной даты пока нет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Закрывшееся в Челябинске котокафе возобновит работу летом, но уже под другим названием и на новом месте. Об этом сообщает Pchela.news.

Кафе «Котофей» - первое в городе. Оно проработало больше 10 лет, предлагая посетителям пообщаться с котиками, а заодно подыскивая новый дом животным с трудной судьбой.

17 мая котокафе прекратило работу из-за того, что у его помещения сменился собственник. Для пяти из десяти кошек сотрудникам кафе удалось найти новых хозяев. Еще один кот сейчас находится на лечении.

В ближайшее время котокафе перейдет к новому владельцу и сменит название. Открыть его на новой площадке надеются в конце июня. Но пока что ищут подходящее помещение.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

