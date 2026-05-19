«Потанцуй со мной» в Париже: Chris Yank выступит на полумарафоне в Челябинской области

Концерт Chris Yank состоится 30 мая. Фото: Парижский полумарафон

На Парижский полумарафон приедет Chris Yank. Концерт исполнителя состоится после ночного забега «Огни Уральского Парижа» 30 мая.

— Прозвучит живой сет из проверенных хитов: «Холодно», «Зацепила», «Питер — это по любви», «Потанцуй со мной» и других, — обещают организаторы.

Полумарафон в селе Париж пройдет уже в десятый раз. Забеги на разные дистанции состоятся 30 и 31 мая. Вдобавок анонсированы велогонка и состязание по северной ходьбе. А еще для гостей и участников спортивных стартов устроят мастер-классы, дегустацию национальных блюд и ярмарку.

