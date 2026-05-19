Жители Челябинска увлеклись чтением и сериалами в выходные дни

Аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН», книжного сервиса «КИОН Строки» и сервиса «КИОН Музыка» входящие в холдинг ON Медиа и группу компаний МТС, изучили предпочтения жителей Челябинской области на майских праздниках, чтобы выяснить, за каким контентом они провели праздничные выходные дни.

Самым просматриваемым фильмом с 1 по 9 мая на Южном Урале стал детективный триллер «Отпечатки» (18+) с актерским дуэтом Оксаны Акиньшиной и Дмитрия Чеботарева в главных ролях. Также в ТОП-3 по количеству просмотров на праздничных выходных вошел новый сезон детективного сериала «Чёрное солнце» (18+) с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым и российская экранизация одноимённой сказки Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о царе Салтане» (6+) с Павлом Прилучным и Лизой Моряк.

Самыми популярными треками на платформе «КИОН Музыка» стали композиции отечественных исполнителей: BEARWOLF – Феникс, SAYAN – Мальборо, и HOLLYFLAME – Тону. Эксперты также отмечают, что в Челябинской области на майские выходные спрос на музыкальную платформу вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Еще больше на Южном Урале вырос спрос на книжный сервис. Эксперты отметили рост интереса к сервису на 24% год к году. Самым читаемым произведением на майских среди жителей Челябинской области стал мистический роман Арианы Цимеринг – «Как поймать монстра. Том1» (16+). Еще одной полюбившейся книгой стал роман Кристина Ханна «Лети, светлячок» (18+). Третьим по популярности произведением стало фэнтези Ребекки Яррос «Ониксовый шторм» (18+).