Следователи возбудили дело после гибели шестилетней девочки на Южном Урале

В СУ Следственного комитета по Челябинской области выясняют обстоятельства гибели шестилетней девочки. Она утонула в Кременкульском песчаном карьере. После трагедии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Девочка гуляла с компанией других детей, взрослых рядом не было. Дошкольница зашла в воду и стала тонуть. Ее спутники вовремя не заметили, что происходит. Старший брат увидел тело сестры в карьере, когда уже было поздно. 13-летний мальчик вытащил девочку на берег, вызвали врачей, но реанимировать погибшую не удалось.

— Назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся, — сообщили в СК.

