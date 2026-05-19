«Из-за меня она потеряла ребенка»: мошенница выманила 160 тысяч рублей у пенсионерки из Троицка

По вине мошенников 85-летняя женщина из Троицка Челябинской области лишилась сбережений.
Как рассказали в ИА «Уральский меридиан», женщина откладывала деньги на ремонт. Скопить удалось 160 тыс. рублей. А потом ей позвонила аферистка, назвавшаяся ее племянницей.
Взволнованный голос в телефонной трубке поведал странную историю. Якобы племянница по своей вине попала под машину. За рулем сбившего ее автомобиля была беременная женщина. Из-за ДТП она потеряла ребенка, а племяннице придется за это отвечать. Но есть возможность выкрутиться, если отдать большую сумму денег.
Пенсионерка из-за состояния здоровья не покидает дом. Но аферисты с готовностью прислали за деньгами курьера. Троичанка отдала все сбережения незнакомому молодому человеку и лишь потом догадалась позвонить родственникам. Тут же выяснилось, что ни в какие ДТП настоящая племянница женщины не попадала.
Полицейским удалось схватить курьера, который приезжал за деньгами. Это 19-летний горожанин, которого ранее уже судили за кражу.
Молодой человек объяснил, что ездил за наличными в качестве подработки – ее он нашел через интернет. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве.
