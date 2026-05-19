В Челябинской области пройдут грозы с крупным градом

После дождей жара пойдет на спад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся бури. Разгул стихии прогнозируют 20 мая и в первой половине дня 21 мая.

— Ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, — предупредили в региональном Гидрометцентре.

В районах, где прольются обильные дожди, может резко подскочить уровень воды в реках.

При этом днем 20 мая температура воздуха поднимется до +24, +29. 21 мая будет прохладней: +17, +22.

А в ночь на 22 мая может похолодать до +1.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.