Энергетики и комбинат «Магнезит» договорились о долге в 244 миллиона рублей

Стороны решили долговой спор в Арбитражном суде. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинской области крупный денежный спор между поставщиком электричества и одним из крупнейших заводов региона закончился мировым соглашением. Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области, компания «Энергосбыт» подала в суд на саткинский комбинат «Магнезит» — известного производителя огнеупорных материалов.

Энергетики требовали вернуть долг за электричество. Сумма составила больше 244 миллионов рублей. Плюсом шли пени и проценты за просрочку, таким образом, общая сумма превышала 255 миллионов.

Стороны не стали доводить дело до суда, а пришли в Арбитражный суд Челябинской области и объявили, что договорились сами. Юристы оформили мировое соглашение.

Судья утвердил это соглашение и прекратил производство по делу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.