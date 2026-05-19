Товарооборот между Челябинской областью и Казахстаном превысил миллиард долларов

Челябинск принял представительную делегацию Республики Казахстан во главе с Послом Дауреном Абаевым. В состав делегации вошли акимы трех областей и руководители десятков казахстанских компаний. Поводом для визита стал бизнес-форум, организованный в преддверии государственного визита Президента России Владимира Путина в Казахстан.

Как отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, по объемам экспорта в Казахстан Южный Урал занимает четвертое место среди всех российских регионов. Ежегодный товарооборот между сторонами превышает миллиард долларов и продолжает расти. В рамках бизнес-форума российские и казахстанские предприятия провели более 200 деловых встреч.

— Казахстан является нашим главным торговым партнером среди всех зарубежных государств, — подчеркнул Алексей Текслер.

Посол Казахстана Даурен Абаев заметил, что межрегиональные связи — это прочный фундамент отношений между двумя странами. Стороны совместно развивают компетенции в машиностроении, горнодобывающей отрасли, энергетике, агропромышленности, логистике, образовании, туризме и культуре.

Делегация посетила завод роботов, где гости ознакомились с производством промышленных манипуляторов. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в поставках аналогичных манипуляторов в Казахстан. Также более половины агроэкспорта Челябинской области направляется именно в эту страну. В свою очередь, продукция молочного и кондитерского производства из Костанайской области давно стала привычной для южноуральцев.

Отдельно обсуждались логистика, образование, туризм и культура. К 2028 году пункт пропуска «Бугристое» расширится с 13 до 32 полос. В вузах и колледжах Челябинской области обучаются почти три тысячи казахстанских студентов. А Костанайский филиал ЧелГУ за 25 лет подготовил более 13 тысяч специалистов.

