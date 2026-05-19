Апелляция отклонила жалобу МУП «ЧКТС» по спору о потерянном тепле

Решение Арбитражного суда вышестоящая инстанция оставила в силе.

В Челябинске завершился судебный спор между двумя теплоснабжающими организациями. Апелляционная инстанция подтвердила, что муниципальное предприятие должно заплатить крупной энергокомпании больше 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд

Компания «УСТЭК – Челябинск» подала в суд на МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» из-за потерь тепловой энергии и теплоносителя в октябре 2024 года. Истцы потребовали компенсировать эти потери. Сумма иска составила почти 145,7 миллиона рублей. Сверху энергетики добавили пени за просрочку платежа — сначала их насчитали на 71,8 миллиона рублей, а также потребовали пени за каждый день до момента фактической оплаты.

В октябре 2025 года Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил иск. Компенсацию за потери тепла он взыскал полностью. А вот пени суд снизил: с 71,8 миллиона до 55,4 миллиона рублей. Также суд постановил начислять пени и дальше до полного погашения долга.

Решение было обжаловано в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Однако апелляция оставила без изменений решение нижестоящего суда.

