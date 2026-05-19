«Метар-спорт» заполнится до отказа: пятая игра финальной серии ЧБК прошла с sold-out

Фото: БК "ЧБК"

В Челябинске полностью раскуплены все билеты на финальный матч баскетбольного клуба «ЧБК». Игра состоится 20 мая в спортивном комплексе «Метар-спорт». Организаторы официально объявили sold-out. Трибуны заполнят больше полутора тысяч зрителей.

Болельщиков, которые планируют добираться на матч на личных автомобилях, предупредили, что с парковкой около спорткомплекса могут возникнуть трудности. Организаторы рекомендуют пользоваться общественным транспортом или такси.

Команда борется за трофей в пятой игре финальной серии. Счет в серии — 3:1 в пользу челябинцев. «ЧБК» находится в одном шаге от того, чтобы стать абсолютным победителем Суперлиги. Для чемпионства нужно одержать четыре победы, поэтому игра 20 мая может стать решающей. В четвертом матче команда задала высокий темп с первых минут, но соперник — «Химки» — не сдавался легко. Игра перешла в овертайм, однако челябинские баскетболисты дотерпели и вырвали победу на характере. Теперь вся надежда на домашнюю арену и поддержку переполненных трибун.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.