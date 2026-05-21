Из Челябинской области в Московский аэропорт выслали машину-подъемник для авиапассажиров с инвалидностью

Миасская группа предприятий «ГИРД» отправила в московский аэропорт Шереметьево два амбулаторных лифта.
Амбулифт – это спецмашина, которая заменяет обычный самолетный трап людям с ограниченными возможностями. Подъемник помогает сесть в самолет или покинуть воздушное судно.
Как рассказали в региональном «Фонде развития промышленности», амбулифт изготовлен на базе «Камаза». В его составе – фургон на «ножницах», которые поднимают груз на высоту до 5,8 метра.
