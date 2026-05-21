В Челябинске автобусы изменят маршруты 23 мая

Движение на Университетской Набережной будет закрыто Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинке 23 мая общественный транспорт изменит маршруты из-за полумарафона «ЗаБег.РФ». Чтобы провести спортивные соревнования, временно перекроют проезд по Университетской Набережной. Схемы движения автобусов изменятся в период с 6:00 до 16:00.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», автобус №26 поедет по маршруту «ЧВВАКУШ — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская Набережная — Академика Королёва — Братьев Кашириных — Шершни — Агроуниверситет».

Автобус №51 будет курсировать по схеме «Сосновка — Братьев Кашириных — Чичерина» (он будет разворачиваться на перекрестке Чичерина и Университетской набережной).

Временный маршрут автобуса №214: «Прудный — Молодогвардейцев». Транспорт будет курсировать без объезда микрорайона Академ Риверсайд.

