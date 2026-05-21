Челябинцев забрали в полицию за пристрастие к черным стеклам

Фото: ГАИ Челябинска

В Челябинске 21 мая автоинспекторы устроили массовую проверку тонировки. Всего за день обнаружили 251 нарушение.

Как рассказали в городской ГАИ, любителей черных стекол ждут 500-рублевые штрафы.

А четырех водителей, которых уже повторно поймали на нарушении, увезли в отделы МВД и привлекли к ответственности за неповиновение законным распоряжениям полицейских челябинцев ждут штрафы в 40 тыс. рублей или арест на 15 суток.

