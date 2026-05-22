На Южном Урале суд вернул супругам-пенсионерам отданный мошенникам миллион

Пенсионеров обманули телефонные мошенники Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Каслинском округе суд постановил вернуть деньги обманутым мошенникам супругом. 69-летние муж и жена лишились миллиона рублей.

Как рассказали в региональной прокуратура, телефонные мошенники сперва предложили пенсионерам переоформить льготы на электричество. Потом напугали взломом «Госуслуг» и внесением данных о машине супружеской четы в базу угнанных автомобилей.

По инструкции обманщиков каслинцы срочно продали машину и выслали неведомо куда вырученные за нее 550 тыс. рублей, а также 270 тыс. своих сбережений и 200 тыс. рублей, полученных в кредит.

Кто звонил пенсионерам, выяснить не удалось. Но следователи отследили, куда ушли деньги. Оказалось, средства поступили на счета, зарегистрированные на жителей Калининградской области, Татарстана и Смоленской области.

Теперь владельцы счетов обязаны будут вернуть деньги пенсионерам, а вдобавок выплатить 130 тыс. рублей в качестве процентов за пользование чужими средствами.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

