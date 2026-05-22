На Южном Урале директор дисквалифицирован за недостаточную защиту нефтебазы

Директора привлекли к административной ответственности Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области директора нефтебазы суд признал виновным в нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. В наказание руководителя дисквалифицировали на полгода.

Как рассказали в региональном УФСБ, директор не выполнил решение, которое в прошлом августе вынесла областная антитеррористическая комиссия.

Если руководителя повторно уличат в том же нарушении, ему будет грозить уже уголовная ответственность и лишение свободы на семь лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.