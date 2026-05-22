Детей в лагере «Уральские зори» заразил норовирусом работник пищеблока

Норовирусная инфекция – это заболевание, поражающее кишечный тракт с развитием гастроэнтерита. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны итоги расследования массового заболевания детей-участников форума «Профиль будущего» в лагере «Уральские зори» под Магнитогорском.

Анализы подтвердили норовирусную инфекцию, сообщает Роспотребнадзор по республике Башкортостан. Это острое вирусное заболевание, поражающее кишечный тракт с развитием гастроэнтерита. Как показали результаты ПЦР, возбудитель нашли в биологическом материале одного из работников пищеблока. Именно он, по предварительным данным, и стал разносчиком заразы.

В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация полностью под контролем. Лабораторные исследования еще продолжаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.