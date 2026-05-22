В Челябинской области годовая инфляция замедлилась до 4,56%

В апреле 2026 года цены по сравнению с мартом выросли всего на 0,12%.

Годовая инфляция в Челябинской области продолжает замедляться. По данным пресс-службы Банка России, в апреле 2026 года рост цен был совсем скромным – по сравнению с мартом они прибавили всего 0,12%.

Если смотреть на последние 12 месяцев, то инфляция опустилась до 4,56%. Это заметно ниже, чем в среднем по стране: в целом по России показатель составил 5,58%.

Продукты в апреле почти не подорожали. Непродовольственные товары и услуги прибавили в цене умеренно. За год товары дорожали медленнее, чем потребительская корзина в целом, а услуги, наоборот, подорожали сильнее.

Если не учитывать сезонные скачки, в апреле рост цен был более сдержанным, чем в марте. Среди главных причин – расширение предложения некоторых продуктов и укрепление рубля.

В целом по стране тоже наблюдается замедление. Месячный рост цен в апреле ощутимо снизился по сравнению с мартом. Товары и услуги, которые сильно зависят от разовых факторов, преимущественно дешевели или дорожали гораздо слабее. При этом то, что зависит прежде всего от спроса, росло в цене умеренно – примерно на 4% в пересчете на год, если очистить от сезонных колебаний.

Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на то, чтобы годовая инфляция вернулась к 4%.

