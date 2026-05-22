«Каждый такой союз – это история мудрости, верности и поддержки»: почти 23 тысяч пар получили знак «Семейное счастье»

На сегодняшний день награды удостоены 22 704 супружеские пары

В Челябинской области супружеские пары, которые прожили вместе больше полувека, получили знак отличия и денежные выплаты. Такая награда появилась по поручению губернатора Алексея Текслера и досталась уже тысячам семей, сохранивших любовь и уважение друг к другу.

Знак отличия «Семейное счастье» был учрежден в 2024 году, объявленном в России Годом семьи. Его цель – не просто отметить юбиляров, а укрепить авторитет традиционных семейных ценностей и выразить общественное признание тем, кто сохранил любовь на протяжении десятилетий.

– Каждый такой союз – это история мудрости, верности и поддержки. Это пример, на который должны равняться дети и внуки, – подчеркнула министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

На сегодняшний день награды удостоены 22 704 супружеские пары. Награда предполагает не только моральное поощрение, но и весомую материальную поддержку. Размер выплаты напрямую зависит от семейного стажа: за золотую свадьбу, 50 лет совместной жизни, выплачивается 50 тысяч рублей, за бриллиантовую, 60 лет, – 100 тысяч рублей, а за благодатную, 70 лет – 150 тысяч рублей. За два года из областного бюджета на эти цели было выделено свыше 1,3 миллиарда рублей.

Важной особенностью программы стал ее беззаявительный характер при получении последующих выплат. В ведомстве пояснили, что парам, уже отмеченным знаком, не нужно повторно обивать пороги соцзащиты. Например, если супруги получили награду и 50 тысяч рублей на 50-летие брака, то при наступлении 60-летнего юбилея увеличенная сумма в 100 тысяч рублей будет назначена им автоматически.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

