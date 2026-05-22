Прокуратура оспорит передачу уголовного дела экс-губернатора Юревича в Москву

Михаил Юревич находится под следствием с 2017 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура намерена оспорить решение о передаче уголовного дела бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича в Тверской районный суд Москвы. Жалобу рассмотрит Челябинский областной суд, сообщает ЕАН.

Изначально дело Михаила Юревича и его экс-советника Александра Москалюка должен поступило в Центральный райсуд Челябинска, но оттуда материалы передали в столицу.

Экс-губернатор обвиняется в получении взяток на общую сумму свыше 3 млрд рублей от дорожных подрядчиков, а также в незаконном приобретении и хранении револьвера. Еще 26 млн рублей, по версии следствия, ему передал бывший министр здравоохранения Виталий Тесленко. Москалюку инкриминируют посредничество во взяточничестве.

