Ворота в Азию расширяют: участок трассы А-310 длиной 11 км модернизируют и сдадут в 2026 году

Полностью завершить капитальный ремонт на участке км 53 – км 75 планируется в 2027 году Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Масштабная реконструкция одного из ключевых транспортных коридоров региона выходит на финишную прямую. В 2026 году дорожники планируют сдать в эксплуатацию сразу 11 километров расширенной трассы А-310 на отрезке с 53-го по 75-й км. Это мощный рывок по сравнению с предыдущим годом, когда было обновлено лишь 2,4 км.

Проект реализуется комплексно и затрагивает интересы миллионов жителей юга области. Речь идет не просто о латании ям, а о системной модернизации полотна и инфраструктуры, призванной обезопасить федеральную магистраль и связать Южный Урал с рынками Китая и Средней Азии.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул стратегическое значение объекта, назвав трассу А-310 важнейшим транспортно-логистическим коридором. От ее состояния напрямую зависит работа промышленности и сельского хозяйства сразу нескольких районов.

– Системная модернизация этой трассы – вклад в укрепление экономики и улучшение повседневной жизни жителей региона. Расширение полотна, строительство инфраструктуры безопасности, новая система освещения – каждый километр должен быть надежным и современным, – заявил Алексей Текслер.

Как отметил заместитель начальника подведомственного Росавтодору ФКУ «Уралуправтодор» – директор филиала в Челябинске Александр Гусев, работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На участке, где сейчас укрепляют основание органно-минеральными смесями, скоро появится современная разворотная петля. Грунтосмесительная установка, работающая неподалеку, способна выпускать до 400 тонн смеси в час, что позволяет наращивать темпы.

Полностью завершить капитальный ремонт на участке км 53 – км 75 с расширением до четырех полос планируется в 2027 году. Пока же автомобилистов просят с пониманием отнестись к работе техники на пути к международным транспортным коридорам.

