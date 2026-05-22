Экс-глава полиции Челябинска вышел на связь из зоны СВО, чтобы оспорить увольнение в суде

Андрей Меньшенин находится на СВО в качестве добровольца Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном районном суде Челябинска продолжаются слушания по иску бывшего начальника городского УМВД Андрея Меньшенина. Полковник полиции требует признать его отставку незаконной и восстановить на службе.

Сам Меньшенин в эти дни находится в зоне СВО, куда отправился добровольцем. Чтобы он мог участвовать в процессе, в суде организовали сеанс видеоконференцсвязи, — это было первое с момента увольнения его выступление с публичным заявлением.

Напомним, что супруга экс-главы полиции Ирина Меньшенина также пыталась оспорить свое увольнение из органов внутренних дел. Она занимала должность начальника финансово-экономического отдела Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Челябинской области и была уволена в ноябре 2025 года после служебной проверки.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

