Специалисты из Екатеринбурга показали челябинцам, как чистить реку с помощью беспилотника

Фото: Министерство экологии Челябинской области

На V Открытом форуме по вопросам экологии и сохранению водных объектов в Челябинске прошла сессия «Цифра управляет металлом». Гостям из других городов показали оборудование, которое используется при очистке реки Миасс.

Представители Тольятти и Екатеринбурга поделились своими наработками — малогабаритными буями и беспилотными дронами. Они способны проводить продуктивные исследования воды и предоставлять широкий спектр данных для анализа и мониторинга водных объектов. Также на форуме обсудили вопросы экопросвещения и волонтерства.

— Идеи, которые прозвучали сегодня во время форума, будут доведены до нашей жизни, и мы сможем использовать их на практике, – поделился впечатлениями от работы на форуме советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.