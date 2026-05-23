Семь киосков с шаурмой в Магнитогорске пойманы на ветеринарных нарушениях

Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской области / MAX

В Магнитогорске семь предпринимателей, торгующих шаурмой, уличены в нарушении ветеринарных правил. В апреле и мае 2026 года специалисты Россельхознадзора выяснили, что они не зарегистрированы в обязательных системах «Цербер» и «Меркурий», а значит, не могут подтверждать безопасность мяса и другой животноводческой продукции.

Без регистрации в этих системах у блюд нет ветеринарных сопроводительных документов, что ставит под сомнение их качество и законность происхождения. Предпринимателям вынесли предостережения и рекомендовали срочно оформить все необходимые документы через портал «Госуслуги». Ведомство будет контролировать исполнение требований.

Если нарушения не устранят, управление обратится в прокуратуру за разрешением на внеплановую проверку. Ранее в феврале из 10 проверенных кафе и ИП шестеро также работали без регистрации, но после предупреждений трое исправили ситуацию.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

