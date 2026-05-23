В Златоусте пойман серийный похититель продуктов из магазинов

В Златоусте сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в серии краж из продуктовых магазинов. На воришку пожаловались в полицию руководители двух сетевых супермаркетов.

Как рассказали в полиции, в течение четырех дней мужчина выносил с полок магазинов продукты питания. Общая сумма ущерба, нанесенного предпринимателям, составила более 19 тысяч рублей. Руководители торговых точек обратилось в правоохранительные органы, после чего полиция начала оперативно-розыскные мероприятия. В результате оперативникам удалось установить личность подозреваемого и задержать его.

Им оказался 48-летний неработающий житель города, который ранее уже был судим за имущественные преступления. Во время допроса мужчина признался, что похищенные продукты он впоследствии перепродавал, а вырученные деньги тратил на личные нужды. В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье о краже. Ведется следствие.

