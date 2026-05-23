Загорелась лампа: во время контрольной в челябинском лицее произошел пожар

Сегодня утром, 23 мая, во время контрольной в одном из классов челябинского лицея № 77 произошло возгорание. Как сообщили очевидцы наши коллегам 1obl.ru, учитель заметил, что над последней партой горит лампа. Пока школьники выбегали на улицу, от светильника отлетели горящие фрагменты. Парта вспыхнула.

Педагог действовала быстро: она воспользовалась огнетушителем и потушила пламя. Во время пожара сгорел портфель ученика, оставленный за горящей партой.

В региональном ГУ МЧС журналистам ответили, что пожарные выезжали на вызов, но их помощь не потребовалась. Из школы самостоятельно эвакуировались 28 детей и два сотрудника. Пострадавших нет.

— Произошло незначительное задымление, без последующего горения потолочного светильника, — уточнили в пресс-службе.

