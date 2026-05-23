75 человек доставили в полицию после масштабной проверки в Троицке

Кадр с видео ГУ МВД России по Челябинской области

В Троицке полиция устроила масштабные рейды по районам, где живут и собираются разные группы людей: проверяли на предмет нелегального пребывания, боролись с попрошайничеством, воровством и другими правонарушениями. В операциях участвовали оперативники, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, ГИБДД, приставы, сотрудники ГУФСИН и военкоматов, а также бойцы Росгвардии.

Проверили почти 170 домов и свыше 1 100 человек. В итоге составили 214 протоколов: 13 — по миграционным нарушениям, 18 — за уклонение от административного наказания (ст. 20.25 КоАП), шесть — за посягательства на общественный порядок, еще пять материалов — в отношении родителей за ненадлежащее воспитание детей (ст. 5.35 КоАП). ДПС осмотрели более 430 машин и нашли около 180 нарушений ПДД.

Полиция провела масштабную облаву в местах проживания групп граждан в Троицке

В отдел полиции доставили 75 человек: их дактилоскопировали и сверили по базам, а военкомат вручил 30 повесток. Рейды продолжатся.

