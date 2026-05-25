Метеорологи предупредили о чрезвычайной опасности 26 и 27 мая на Южном Урале

Жара усилится до +32 градусов

В Челябинской области на 26 и 27 мая объявили штормовое предупреждение.

— В северо-восточных и южных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости леса, — сообщили в региональном Гидрометцентре.

В остальных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, с четвертым классом горимости леса (предпоследним по уровню угрозы).

По прогнозам специалистов, во вторник 26 мая температура воздуха поднимется до +27, +32 градусов. 27 мая будет +26, +31, возможны грозы.

