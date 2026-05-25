Рыбак в Кыштыме заплатит 29 тысяч рублей за незаконный вылов линя острогой

Фото: прокуратура Челябинской области

В Кыштыме рыбалка обернулась для местного жителя судебным разбирательством и обязательством выплатить ущерб государству.

По данным прокуратуры Челябинской области, мужчина отправился ловить рыбу на реку Кыштымка в районе санатория «Дальняя дача». Однако использовал запрещенный способ — острогу. В результате рыбак добыл 58 линей. Но такой улов нанес ущерб природе в размере 29 тысяч рублей, по оценкам специалистов.

За нарушение правил рыболовства мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Однако добровольно компенсировать вред он не стал.

Тогда в дело вмешалась прокуратура и обратилась в суд. Мировой судья требования поддержал: теперь кыштымцу придется выплатить всю сумму ущерба. Решение уже вступило в силу, его исполнение проконтролирует надзорное ведомство.

