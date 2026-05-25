Челябинская область не вошла в число лидеров рейтинга экономически привлекательных регионов России

Челябинская область оказалась в середине рейтинга экономической привлекательности регионов России. По итогам первого квартала 2026 года регион занял 36-е место, набрав 22,4 балла из 100.

Исследование подготовил Финансовый университет при правительстве РФ. Эксперты оценивали территории сразу по нескольким параметрам: количеству компаний, динамике их роста, активности работодателей на рынке труда, а также уровню и изменению доходов населения.

Первое место уверенно заняла Москва с результатом 65,3 балла. На втором месте Московская область, которая набрала 42,9 баллов. На третьем - Тюменская область с 39 баллами. Неожиданно в пятерку вошли Республика Марий Эл (35,6 баллов) и Республика Хакасия (34,5 баллов), обогнав более крупные субъекты.

А вот внизу списка оказались Республика Карелия, набрав 12,6 баллов, Северная Осетия – Алания - 12,7 баллов, Адыгея - 12,9 баллов, Костромская область - 15,9 баллов и Забайкальский край - 16,9 баллов.

Авторы рейтинга подчеркивают, что высокие позиции занимают не только крупные регионы. Регионы, такие как Марий Эл и Хакасия, показывают впечатляющий рост благодаря увеличению числа компаний, активно нанимающих сотрудников. Эксперты считают это важным признаком восстановления экономики.

