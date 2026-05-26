Горели два этажа и крыша: в Челябинске произошел крупный пожар

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
На улице Жукова в Челябинске загорелся расселенный двухэтажный дом.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пламя объяло разом оба этажа, а также крышу.
При пожаре никто не пострадал.
Бороться с огнем на 10 спецмашинах приехали 28 человек. По последним данным, открытое горение удалось прекратить.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.