Огромный сук пронзил машину: в Челябинске сильный ветер повалил деревья на автомобили

В Челябинске сильный ветер днем 27 мая поломал сучья и даже повалил целые деревья. Некоторые из них свалились на машины.
Огромным суком пронзило лобовое стекло автомобиля на улице Гагарина. По счастью, в салоне никого не было.
— Улицы Рылеева, Дарвина – нет света. Возле пивзавода вырвало тополя, валяются деревья, — рассказала читательница КП.
