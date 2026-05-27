Ветер повалил елку на площади Революции в Челябинске

На площади Революции в Челябинске во время бури 27 мая упала ель. Величественное дерево не выдержало порывов штормового ветра.
На площади в момент падения был человек, но ему посчастливилось оказаться на приличном расстоянии от не устоявшей елки.
Напомним, деревья повалило ветром в разных районах Челябинска. Некоторые рухнули на машины. А один автомобиль пронзило огромным суком, словно копьем.
