Избили и распылили перцовый баллончик: группа подростков набросилась на прохожего в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил подробный отчет о расследовании Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 26 мая во дворе на Северо-Западе Челябинска толпа подростков напала на 27-летнего мужчину. Все произошло на глазах у местных жителей, момент избиения попал на запись камер видеонаблюдения.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил подробный отчет о расследовании нападения группы подростков на 27-летнего жителя Челябинска. Исполняющему обязанности главы областного управления СК Алексею Лыжину поручено доложить о ходе дела.

Инцидент произошел в Челябинске. Молодые люди набросились на прохожего, избили его, применили перцовый баллончик и попытались отобрать ценные вещи, после чего скрылись. Сейчас пострадавший находится в больнице. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

В рамках контроля за резонансным происшествием глава СК поручил не только отчитаться о первоначальных следственных действиях, но и детально проанализировать обстоятельства, при которых стало возможным нападение. Реакция последовала незамедлительно, и региональное управление уже приступило к исполнению поручения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.