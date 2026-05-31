Лифты в Челябинске перейдут на новые правила обслуживания на год позже — в 2027

Вступление в силу новых правил обслуживания лифтов в России перенесено на год — с 1 сентября 2026 года на 1 сентября 2027 года. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс были приняты в апреле, сообщает издание «Курс дела».

Согласно новым требованиям, обслуживать лифты смогут только организации, включенные в специальный перечень и подтвердившие квалификацию сотрудников, а также наличие необходимого оборудования. Как пояснил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, отсрочку запросил Минстрой РФ — качественные подзаконные акты могут не успеть подготовить к осени 2026 года. Его коллега Светлана Разворотнева отметила, что сейчас техническое обслуживание лифтов нередко носит формальный характер, а после нововведений число компаний может сократиться не менее чем на четверть.

В Челябинской области замена лифтов в 2025 году шла с опережением графика: при плане в 667 единиц было заменено 754, сообщил врио гендиректора регоператора капремонта Николай Сазонов. На эти работы потратили 2,9 млрд рублей.

