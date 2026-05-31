Первое уже этим летом: на Южном Урале можно будет наблюдать солнечные затмения 3 года подряд

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Челябинской области в ближайшие три года станут свидетелями редкой астрономической серии — ежегодных солнечных затмений. Первое из них произойдет уже 12 августа этого года. Ученые характеризуют его как глубокое частичное затмение: Солнце закроется настолько сильно, что на землю словно опустятся сумерки.

Самым зрелищным станет второе затмение — полное, которое ожидается 2 августа 2027 года. Луна полностью закроет солнечный диск, на несколько минут наступит темнота. Полная фаза продлится рекордные 6 минут 20 секунд — это будет самое продолжительное полное солнечное затмение в XXI веке. Завершится трехлетняя серия 26 января 2028 года кольцевым затмением: Луна пройдет по диску Солнца, оставив видимым яркое «огненное кольцо» по краям.

Директор Астрономического комплекса ЮУрГГПУ Жанна Буйло напоминает, что наблюдать за затмениями можно только с защитой для глаз.

— Для этого можно использовать закопченные стекла, засвеченную фотопленку, сварочные стекла, а также светофильтры для телескопов. Если в телескоп мы смотрим, то только через светофильтр, — добавил специалист.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.