«Он настоящий»: челябинцы нашли в лесу огромный подберезовик и открыли грибной сезон

Фото: Юлия Сударенко/Вк.

В лесах Челябинской области появились первые грибы. Сезон открыла уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко — во время воскресной семейной прогулки она обнаружила огромный подберезовик. Находка ее впечатлила, и она поделилась снимком на официальной странице в соцсетях:

— Возможно, в этом году я буду первым человеком, который поделился такой находкой. Но он настоящий!

Сезон подберезовиков официально считается летним и обычно стартует в конце июня. Но иногда погода вносит свои коррективы. Если весна выдается теплой, первые грибы могут показаться уже в конце мая.

