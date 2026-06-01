В Челябинске открылись летние лагеря и трудотряды

В Челябинске с наступлением лета открылись 136 лагерей дневного пребывания при школах. Кроме того, началась первая смена в трудотрядах.
— 520 детей будут работать на территории социальных объектов, — рассказал на совещании в городской администрации вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.
В челябинских учреждениях культуры на летние каникулы запланировали 758 мероприятий для детей.
— Мероприятий много, здесь я обращаю внимание на меры безопасности при их проведении, – указал мэр Алексей Лошкин. — И по завершении мероприятий надо навести порядок.
