Мажоров перевоспитают по-петровски: «Холоп 3» с Прилучным и Асмус покажут в Челябинске

10 июня в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Горки» пройдет премьера продолжения главной перевоспитательной комедии — фильма «Холоп 3» (12+). Зрителей ждут турецкий колорит, живописные пейзажи, морские путешествия, эффектные трюки и множество сюрпризов от создателей. Новая часть получилась масштабной и зрелищной.

В актерском составе — Павел Прилучный, Кристина Асмус, Анна Чиповская, Виталия Корниенко, Степан Шевяков, а также Наталья Рогожкина, Олег Комаров и Михаил Бабичев.

Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и забыть друг друга. Но их дети Милана и Елисей задумали иное. Они обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Перевоспитание мажоров выходит на новый уровень — герои попадают в эпоху Петра I. Морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое прошлое и понять, что нет ничего важнее семьи.

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