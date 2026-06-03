В Челябинске откроют академию «Красная машина» для хоккеистов с трех лет

Роман Ротенберг и Азамат Байсакалов подписали соглашение о новой хоккейной школе в Челябинске. Фото: пресс-служба губернатора.

На Петербургском международном экономическом форуме Челябинская область сделала новый шаг в развитии детского хоккея. В присутствии губернатора Алексея Текслера первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и учредитель АНО «Академия хоккея «Красная машина Челябинск» Азамат Байсакалов подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предполагает открытие в областном центре одноименной академии. Тренироваться там смогут дети с трех до 10 лет. Стороны договорились внедрять передовые методики подготовки юных спортсменов, обмениваться опытом между тренерскими штабами и запускать совместные проекты для повышения уровня хоккейного резерва страны.

Челябинскую область выбрали не случайно. Регион уникален для российского хоккея — здесь базируются сразу два клуба Континентальной лиги: челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург». У каждой команды есть свои молодежные составы в МХЛ и команды в Высшей хоккейной лиге. Также есть развитая инфраструктура. В Челябинске работает академия «Трактор» с двумя ледовыми аренами, а в Магнитогорске строят аналогичный центр для «Металлурга».

Роман Ротенберг на полях форума встретился с Алексеем Текслером. Они обсудили текущее состояние хоккея региона, планы по развитию детско-юношеской школы и конкретные шаги по реализации совместных проектов.

Академия «Красная машина Юниор» считается одним из ведущих операторов в сфере хоккейной инфраструктуры и подготовки кадров в России. Компания управляет сетью хоккейных школ и академий, а также проводит образовательные программы для тренеров и специалистов.

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