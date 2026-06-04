«Команда получит новый импульс»: губернатор Челябинской области рассказал на ПМЭФ-2026 о новом тренере «Трактора»

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на ПМЭФ-2026 рассказал журналистам, как канадский тренер повлияет на игру ХК «Трактор». Скотт Гордон подписал контракт на один сезон. Сейчас клуб формирует молодой состав, но костяк останется из опытных игроков — Виталия Кравцова, Андрея Светлакова, Григория Дронова и Сергея Телегина.

— Рассчитываем на то, что команда получит новый импульс, плюс новый тренер, так что идем в новый сезон с таким подходом — вовлечь больше наших молодых игроков, — приводит ТАСС слова губернатора.

Алексей Текслер отметил, что у Гордона большой опыт работы в Национальной хоккейной лиге, а последний год он активно занимался с молодежью.

Ранее КП-Челябинск писала о том, что ХК «Трактор» покинули сразу четыре легионера. Команда попрощалась с Джорданом Гроссом, Логаном Дэйем, Михал Чайковски, а также нападающим Джошуа Ливо.

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