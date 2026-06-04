В Челябинской области стали чаще терять питомцев: как найти четвероногого друга и какие клички в топе «потеряшек»

Кошки у челябинцев теряются чаще собак. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области растет число пропаж домашних животных. По данным сервиса Pet911, которые приводит Hornews.com, за год не досчитались 4 515 питомцев, что на 7% больше, чем годом ранее. Однако есть и хорошая новость: эффективность поиска выросла, и почти 99% животных удаётся вернуть домой.

Лидируют в печальной статистике кошки — за год их убежало 2 677. Собаки теряются реже — зарегистрировано 1 838 случаев. Зоопсихологи объясняют это разницей в поведении: оказавшись в стрессе за пределами своей территории, кошка прячется в подвале или под машиной и может не отзываться неделями, тогда как собака ищет контакта с человеком и чаще откликается на зов.

Ошейник, адресник или трекер делают собаку заметнее. Беспородную кошку без чипа в уличной толпе уже никто не узнает, отмечают эксперты. Чаще всего среди потеряшек встречаются дворняжки, а из породистых животных в топе у собак — овчарки, терьеры и хаски, у кошек — мейн-куны, шотландские вислоухие и британцы.

Специалисты сервиса также составили рейтинг самых «убегающих» кличек. У собак абсолютным лидером стала Боня (14 пропаж), за ней следуют Арчи, Герда, Рекс и Бусинка. У кошек пятёрка плотнее: чаще всего теряются Муся (17), Буся (15), Вася (15), Барсик (14) и Кузя (12).

Больше всего инцидентов происходит в Челябинске (около 40% всех случаев), а также в Магнитогорске, Копейске и Миассе. Владельцы успешно возвращают питомцев с помощью объявлений на специализированных ресурсах (24%), постов в соцсетях (19%) и помощи волонтёров (16%). В среднем по России 78% питомцев находят за неделю, а спустя месяц домой возвращаются 93%.

Пики потерь зависят от вида животного: у кошек это лето (открытые окна и дачи), а у собак — новогодние праздники. Самый страшный день для владельцев собак — 1 января, когда фейерверки пугают животных. По дням недели хуже всего пятница: число потерь на 19% выше, чем в спокойную среду.

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