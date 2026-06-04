Успели за час: в Миассе 18-летней жене участника СВО экстренно оформили паспорт, чтобы она смогла сдать ЕГЭ

Фото: ОМВД Миасса

В Миассе сотрудники МВД помогли девушке экстренно получить новый паспорт.

Горожанке всего 18 лет, но она уже успела выйти замуж за участника СВО. Свадьбу сыграли, когда военнослужащий приезжал в отпуск.

Девушка решила сразу после свадьбы взять фамилию мужа – в белой фате пришла менять документы. Но возникли сложности: на следующий день ей нужно было сдавать ЕГЭ, а на экзамен без удостоверения личности нельзя.

Как рассказали в миасском ОМВД, документы для девушки согласились оформить в приоритетном порядке. Паспорт с новой фамилией подготовили всего за час. На экзамен молодая жена отправилась уже с новой фамилией и новым паспортом.

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