«Ваш рейс отменили»: мошенники начали обманывать отпускников

Требование принять решение срочно – явный признак мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С приходом теплого сезона в России активизировались мошенники, которые обманывают отпускников.

Как сообщает Пермское издание Business Class, аферисты звонят накануне поездки, называются сотрудниками туристических компаний и сообщают «неприятные новости». Обманщики рассказывают об отмене рейсов, закрытии аэропорта, вспышке инфекции в отеле или даже волнениях в стране, где запланирован отдых.

Дальше аферисты предлагают путь к спасению: срочно оформить возврат денег за путевку либо купить альтернативные билеты. При этом обманщики могут называть собеседников по имени и оперировать данными о времени вылета и месте назначения. К несчастью, подобная информация не очень хорошо защищена.

Чтобы уберечься от обмана, эксперты советуют не продолжать тревожный разговор с незнакомцами, а самостоятельно проверить «плохие новости» и созвониться с турфирмой по ее официальному телефону.

— Злоумышленники прекрасно понимают, что человек, который готовится к поездке, эмоционально вовлечен и опасается потерять деньги или сорвать отпуск. Именно поэтому мошенники создают ощущение срочности и вынуждают жертву принимать решения без проверки, — прокомментировал депутат Госдумы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. — Однако ни одна ответственная компания не будет требовать срочного перевода средств по телефону или через сторонние ссылки.

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