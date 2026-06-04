Никаких ИИ-изображений и «оживления» умерших: в Челябинской области ввели новые правила для предвыборной агитации

В агитации разрешили использовать только портреты реально существующих и ныне живущих людей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Политическим партиям в Челябинской области запретили использовать для предвыборной агитации сгенерированные искусственным интеллектом изображения и голоса умерших людей. Как сообщает «ФедералПресс», соответствующие поправки приняли депутаты регионального Заксобрания.

— Закон допускает использование изображений людей в агитации, но с одной оговоркой: изображать можно только ныне живущих граждан и исключительно с их письменного согласия, — объяснил председатель комитета ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин.

Напомним, в прошлом году разгорелся скандал из-за агитационной листовки, сгенерированной искусственным интеллектом для КПРФ. Облизбирком велел партии избавиться от сомнительного изображения. Коммунисты не согласились и обратились в суд. После череды разбирательств Верховный суд подтвердил незаконность нейросетевой листовки.

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